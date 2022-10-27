Meta hisseleri 6 yılın dibinde

27 Ekim 2022 Perşembe, 17:04

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi büyük sosyal medya platformlarını bünyesinde barından Meta Platforms açıkladığı kar tahmini sonrası hisselerinde büyük düşüş yaşadı.

Hisseler açılışta yüzde 25 düştü ve 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geldi. Şirketin toplam değeri bu yıl 677 milyar dolar azaldı.

Meta zayıf reklam pazarı ve ekonomik yavaşlama sebebi ile yılın son çeyreğinde 30-32,5 milyar dolar diliminde bir hasılat beklediğini açıkladı. Bu beklenti, analist tahmin yelpazesinde düşük seviyelere tekabül ediyor. Tahmin sonrası hisseler vadeli piyasada yüzde 12 gerilerken şirket hisselerinin yıllık kaybını da yüzde 55’e taşıdı.

İVME KAYBETMEYE BAŞLAMIŞTI



Gelirinin büyük çoğunluğunu reklamdan elde eden Meta ekonomik belirsizlik ve Apple’ın sosyal medya reklamlarının etkinliğini kısıtlayıcı hamleleriyle ivme kaybetmeye başlamıştı.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in sanal platform Metaverse vizyonu da harcamalarda artışa yol açmıştı. Şirket 2022’de 85-87 milyar dolar civarında beklediği bu harcamaların 2023’te artarak 96-101 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

Metaverse kumarından emin gözüken Zuckerberg “Gelirimiz üzerinde kısa vadeli baskılar olsa da temeller güçlü bir gelir büyümesine döneceğimizi gösteriyor” açıklamasını yaptı.