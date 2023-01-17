Metal işçisine ek zam

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 15:34

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 15:34

Metal iş kolunda Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş’in örgütlü olduğu MESS kapsamında olan işyerlerinin tümünde işçiler için ek zam anlaşması yapıldı.

Anlaşma MESS'e üye işyerlerindeki 180 bin işçiyi kapsıyor.

Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yönetimi ile metal iş kolunda ögrütlü Türk-İş üyesi Türk Metal, DİSK üyesi bağlı Birleşik Metal-İş ve Hak-İş üyesi Özçelik-İş arasında ek zam talebiyle yapılan toplantı anlaşmayla sonuçlandı.

Buna göre, işçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 TL’ye çekilecek.

Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak.

Ancak Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak.

Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 TL’yi geçmemek üzere, 70 kuruş eklenecek.

Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 oldu.