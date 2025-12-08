Metalde uyuşmazlık tutanağı tutuldu, Türk Metal masadan kalktı: 'MESS'in teklifi enflasyonun bile altında kaldı'

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 150 binden fazla metal işçisinin 2025-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tarafların anlaşamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutuldu.

Otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 200'e yakın iş yerinde 150 binden fazla çalışanın 2025 Eylül ile 2027 Eylül dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirleneceği grup toplu iş sözleşmesinde taraflar anlaşamadı.

Aralarında Arçelik, Bosch, Ford Otosan, Mercedes, Renault, Siemens, Tofaş ve TürkTraktör'ün de olduğu Türkiye'nin önemli iş yerlerini kapsayan sözleşmenin bugün yapılan 5. oturumunda uyuşmazlık tutanağının tutulmasıyla arabuluculuk süreci başladı.

"TEKLİF ENFLASYONUN BİLE ALTINDA KALDI"

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ, yaptığı açıklamada, MESS'in ilk 6 ay için saatlik ücretlere önce yüzde 5, ardından yine saatlik ücretlere seyyanen 11,5 lira ücret artışı teklif ettiğini belirterek, bunun ilk 6 ay için kümülatif olarak yüzde 10'a karşılık geldiğini söyledi.

İşveren tarafının ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için herhangi bir teklifte bulunmadığına dikkati çeken Altundağ, "Bununla birlikte sosyal haklarda ilk yıl için yüzde 25 artış teklif eden MESS, ikinci yıl için herhangi bir teklifte bulunmadı. Önceki sözleşmelerden farklı olarak bu sözleşmede ilk 6 ay için verilen teklif, enflasyonun bile altında kaldı" dedi.

Söz konusu teklif üzerine Türk Metal'in masadan kalktığını ve uyuşmazlık tutanağının tutulduğunu belirten Altundağ, "İşverenin ilk 6 ay için kümülatif yüzde 10'a karşılık gelen teklifini kabul etmemiz mümkün değil. Bu teklif, metal sektöründeki mevcut iş barışını zedeleyecektir" ifadesini kullandı.

Altundağ, bundan sonraki süreçte izlenecek yol haritasını belirlemek için Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulunu yarın toplayacaklarını bildirdi.