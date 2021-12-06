Metin Uca'dan 'Erinç Sağkan' paylaşımı: 'Toplum için umut verici...'

06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:47

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 5 Aralık günü Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 36. Genel Kurulu ile 9'uncu başkanını seçti. Ramiz Erinç Sağkan'ın ve iktidara yakınlığı nedeniyle eleştirilen Metin Feyzioğlu'nun aday olduğu seçimde, TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Seçimdeki bir diğer aday ise Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan’dı.

‘ÇOKLU BARO’ YASASINA KARŞI YAPTIĞI EYLEMLE ÖNE ÇIKIYOR



348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürdü. Seçimler için 9 kabin, 3 sandık kuruldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan 182 oy alırken, Metin Feyzioğlu’nun oyu 156’da kaldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde öne çıkan isimlerdendi.

Sağkan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi gibi birçok isimden tebrik mesajları geldi.

UCA: TOPLUM İÇİN UMUT VERİCİ BİR GELİŞME

Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca da, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan için bir paylaşımda bulundu.

Uca, paylaşımında, "Sayın Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçilmesi ayaklar altına alınmış, çökmüş hukuk sistemi içerisinde direnen en önemli güç olan avukatlarımız için olduğu kadar, tüm toplumumuz için de umut verici önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Metin Uca'nın paylaşımı şu şekilde: