Metin Uca'dan 'Erinç Sağkan' paylaşımı: 'Toplum için umut verici...'
Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı, Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu. Sağkan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş gibi birçok isimden tebrik yağarken; sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca'dan da TBB'nin yeni başkanı Sağkan için bir paylaşım geldi.
Türkiye Barolar Birliği (TBB) 5 Aralık günü Avukat Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 36. Genel Kurulu ile 9'uncu başkanını seçti. Ramiz Erinç Sağkan'ın ve iktidara yakınlığı nedeniyle eleştirilen Metin Feyzioğlu'nun aday olduğu seçimde, TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan oldu. Seçimdeki bir diğer aday ise Mardin Barosu avukatlarından Medeni Ayhan’dı.
‘ÇOKLU BARO’ YASASINA KARŞI YAPTIĞI EYLEMLE ÖNE ÇIKIYOR
348 delegenin oy kullandığı seçimde oy verme işlemi saat 9.00’da başlayıp 17.00’ye kadar sürdü. Seçimler için 9 kabin, 3 sandık kuruldu. Kesin olmayan sonuçlara göre Erinç Sağkan 182 oy alırken, Metin Feyzioğlu’nun oyu 156’da kaldı.
Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının ‘çoklu baro’ yasasına karşı yaptığı eylemde öne çıkan isimlerdendi.
Sağkan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce gibi gibi birçok isimden tebrik mesajları geldi.
UCA: TOPLUM İÇİN UMUT VERİCİ BİR GELİŞME
Sunucu, yazar ve seslendirme sanatçısı Metin Uca da, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda TBB'nin yeni başkanı Erinç Sağkan için bir paylaşımda bulundu.
Uca, paylaşımında, "Sayın Erinç Sağkan’ın Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçilmesi ayaklar altına alınmış, çökmüş hukuk sistemi içerisinde direnen en önemli güç olan avukatlarımız için olduğu kadar, tüm toplumumuz için de umut verici önemli bir gelişme" ifadelerini kullandı.
Metin Uca'nın paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü