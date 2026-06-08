SGK uzmanı İsa Karakaş rakam verdi: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, temmuz ayında yapılacak maaş güncellemesine odaklanmış durumda. SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara’daki son kulis bilgilerini ve masadaki zam senaryolarını değerlendirdi.

Ocak 2026’da yapılan yüzde 12,19’luk artışın yüksek enflasyon karşısında eridiğini belirten Karakaş, emeklilerin tek beklentisinin temmuz zammı olduğunu ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 16,60 seviyesinde kesinleşti.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN YÜZDE 18 SENARYOSU

Haziran ayı enflasyon verisi beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi de hesaplamalara dahil edildi. Haziran enflasyonunun yüzde 1,52 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yansıyacak kümülatif artışın yüzde 18,37 seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

Karakaş’a göre nihai artışın yüzde 17,5 ile yüzde 19 bandı arasında şekillenmesi beklenirken, ortalama beklentinin yüzde 18 seviyesinde toplandığı ifade ediliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN TL’YE YAKLAŞABİLİR

En çok merak edilen başlık ise en düşük emekli maaşı oldu. Mevcut uygulamanın devam etmesi halinde, 20 bin TL seviyesindeki en düşük emekli aylığının temmuz zammıyla birlikte yaklaşık 23 bin 600 TL seviyesine çıkabileceği değerlendiriliyor.

ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM BEKLENTİSİ ZAYIF

Ankara kulislerinde emeklilere seyyanen zam veya refah payı verilmesine ilişkin beklentilerin zayıf olduğu belirtiliyor. Bütçe dengeleri ve ekonomik koşullar nedeniyle yasal zorunlu artış dışında ek bir düzenleme ihtimalinin düşük olduğu ifade ediliyor.