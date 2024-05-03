Soğanlısı da soğansızı da zirve yaptı: Menemen Endeksi 777.94 seviyesine çıktı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 16:41

Güncelleme: 03.05.2024 - 16:54

Nisan ayı menemen enflasyonu yumurtada görülen yüzde 10’luk ve soğanda gerçekleşen yüzde 43’lük artış ile çarliston biberdeki yüzde 25’lik düşüşe rağmen aylık yüzde 4.35 yıllık ise ile yüzde 33,76 olarak gerçekleşti. 12 aylık ortalama ise yüzde 52.95 oldu. Yıllık TÜFE ve dolar-TL artışına bakıldığında ise değerlenen TL hipotezini desteklemek istercesine yüzde 69,80 ve yüzde 67.19 olarak gerçekleşti.

Endeks bazında baktığımızda ise Menemen Endeksi 777.94 seviyesine çıkarken, TÜFE-Gıda aylık olarak manşet enflasyonun üzerinde yüzde 2.88'lik artış gösterdi ve yıllık yüzde 68.41 seviyesine yükseldi. Daha önemli olan kısım ise Gıda-ÜFE’nin nisan ayında yüzde 5.38 olarak Gıda-ÜFE’nin neredeyse iki katında seyrederek manşet enflasyonu hala tehdit edecek seviyede olması.

BAZ ENDEKSİ DE KURTARMAYACAK

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak, şu değerlendirmeyi yaptI:

Süveyş Kanalı nedeniyle Ramazan ayı olmasına rağmen arz fazlası nedeniyle baskılanan yumurta fiyatları maliyetten çok taleple belirlenir durumdaydı. Bu nedenle gerek piyasadan çıkabilecek oyuncular ve gerekse artan üretim maliyetleri nedeni ile oluşacak arz şokları ve turizm-okul sezonun da yaklaşması nedeni ile yılın ikinci yarısında yumurta fiyatlarında artış görmemiz muhtemeldi ve bu ay yüzde 10 gibi bir atışla karşılaştık.

Gıda-TÜFE ve Gıda-ÜFE arasındaki makasa da baktığımızda gıda ve alkolsüz içeceklerin manşet enflasyona yaptıkları katkının büyüklüğü nedeniyle baz etkisi ümit edildiği ölçüde kurtarıcı olmayabilir ve Fed’in de faiz indirim beklentilerinin giderek azaldığı bir ortamda zayıf maliyet politikaları sebebiyle TCMB ve para politikası üzerinde oluşacak baskı birçok şirket iflası ve arz şoklarını da beraberinde getirebilir.

Fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde düzensizlikler hala devam ederken semt pazarları ile market fiyatları arasındaki yakınsama da başka bir destekleyici gösterge. Özellikle hal fiyatlarıyla pazar fiyatları arasında ciddi ayrışmalar hala devam ediyor.

Asgari ücretin kaç kere arttırılması gerektiği tartışmaları da gümden olmaya devam ederken asgari ücretin menemen enflasyonu karşısında eriyen görüntüsü cevabı net olarak veriyor.