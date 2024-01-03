Milletvekili maaşları belli oldu

TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur maaş zam oranına indeksli olan milletvekili maaşları da belli oldu.Hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 vekil 230 bin TL maaş alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:51
Milletvekili maaşları belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinden sonra memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda yükselecek.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı.

Milletvekili maaşları da yüzde 49,25’lik artışla hem emekli olan hem de vekil olarak görev yapan milletvekillerinin maaşı 230.000 TL oldu.


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