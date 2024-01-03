Milletvekili maaşları belli oldu

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 03.01.2024 - 14:51

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinden sonra memur maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre memur maaşlarına indeksli milletvekili maaşları da yüzde 49,25 oranda yükselecek.

Gazete Pencere'de yer alan habere göre, Meclis'te hem emekli olan, hem de vekil olarak görev yapan yaklaşık 300 milletvekilinin maaşları, memur maaşlarına yapılan oranların açıklamasıyla zamlandı.

Milletvekili maaşları da yüzde 49,25’lik artışla hem emekli olan hem de vekil olarak görev yapan milletvekillerinin maaşı 230.000 TL oldu.