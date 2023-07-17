Milyar dolarlık projede işçiye kötü muamele

İstanbul’un en tartışılan projelerinden biri olan, 2013 yılında Sembol İnşaat’ın 49 yıllığına üstlendiği Tersane İstanbul’daki Rixos Otel inşaatında çalışan yaklaşık 250 işçi, kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçti.

Eylül Aksoy
Yayınlanma: 17.07.2023 - 03:00
Milyar dolarlık projede işçiye kötü muamele
Abone Ol google-news

1.4 milyar dolar yatırımla gerçekleşecek projede özellikle kirli tabldotlarda yemeklerin verilmesi, artan sıcaklıklarla birlikte çalışma alanlarının havalandırılmaması ve yemekhaneden fare çıkmasına tepki gösteren işçiler, insani bir çalışma talebinde bulundu. 

DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, Tersane İstanbul’da çalışan işçilerin sorunlarını defalarca ilgili kişilere aktardıklarını ifade etti. Demir, “İşçiler artık son noktaya geldi, bıçak kemiğe dayandı. Büyük bir psikolojik şiddet ve üretim baskısı altında çalışıyorlar. Denetim mekanizmasının acilen oluşturulması gerekiyor” dedi.


İşçi Otel DİSK Disk Dev-Yapı-İş

İlgili Haberler

Küresel Haklar Endeksi: Türkiye'nin işçi karnesi kırık

Küresel Haklar Endeksi: Türkiye'nin işçi karnesi kırık
Son dakika... Bakırköy'de bina çöktü: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Son dakika... Bakırköy'de bina çöktü: Göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Antalya'da elektrik akımına kapılan 2'si işçi 3 kişi yaşamını yitirdi

Antalya'da elektrik akımına kapılan 2'si işçi 3 kişi yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler