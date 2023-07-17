Milyar dolarlık projede işçiye kötü muamele
İstanbul’un en tartışılan projelerinden biri olan, 2013 yılında Sembol İnşaat’ın 49 yıllığına üstlendiği Tersane İstanbul’daki Rixos Otel inşaatında çalışan yaklaşık 250 işçi, kötü çalışma koşullarına karşı direnişe geçti.
1.4 milyar dolar yatırımla gerçekleşecek projede özellikle kirli tabldotlarda yemeklerin verilmesi, artan sıcaklıklarla birlikte çalışma alanlarının havalandırılmaması ve yemekhaneden fare çıkmasına tepki gösteren işçiler, insani bir çalışma talebinde bulundu.
DİSK Dev Yapı-İş Sendikası Genel Sekreteri Nihat Demir, Tersane İstanbul’da çalışan işçilerin sorunlarını defalarca ilgili kişilere aktardıklarını ifade etti. Demir, “İşçiler artık son noktaya geldi, bıçak kemiğe dayandı. Büyük bir psikolojik şiddet ve üretim baskısı altında çalışıyorlar. Denetim mekanizmasının acilen oluşturulması gerekiyor” dedi.
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