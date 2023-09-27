Milyonlarca emekli hayal kırıklığına uğradı: Erdoğan değinmedi 'bile'
Açlık sınırının altından maaş alan milyonlarca emekli gözünü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına dikmişti. Erdoğan'ın emekli zammı ile alakalı konuşmaması hayal kırıklığı yarattı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.
Emekliye zam meselesi ise en çok merak edilen konuların başında geliyordu.
Hayat pahalılığı ile boğuşan, ayın sonunu getiremeyen emeklilerin gözü kulağı, maaş zammına, olası bir ara zamma ve 29 Ekim'de verileceği öne sürülen 5 bin TL ikramiyeye çevrilmişti.
Kabine toplantısı sonrasında konuşan Erdoğan, birçok meseleye ilişkin açıklamalarda bulunurken emekliye zam meselesine hiç değinmemesi zam bekleyen emeklileri hayal kırıklığına uğrattı.
Açıklamaların ardından milyonlarca emekli endişeye kapılırken sosyal medya platformlarında emekliye zam yok mu soruları gündeme geldi.
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