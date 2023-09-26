Emekliler: Vur ensesine al ağzındaki lokmayı!

26 Eylül 2023 Salı

Türkiye; emeklilerin cehennem hayatına mahkûm edildiği, sahip olduğu ekonomik büyüklüğüne göre en kötü ülkeler arasında sayılabilir. Diyelim 25- 35 yıl çalışmış (şimdi daha fazla!) insanlar, artık 65 yaşında emekli olacaklar. Türkiye’nin ortalama yaşam beklentisi 75-80 yıl arasında, yani şunun şurasında ortalama 10- 15 yıl daha yaşayacaklar. OECD’ye göre Türkiye’de emeklilerde beklenen yaşam süreci 22 yıl! Avrupa ortalamasından yüksek. Bunun nedeni, genç emeklilerin büyük çoğunluğu oluşturmasında yatsa gerek.

Bir ülkenin, bir siyasal yönetimin başlıca görevlerinden biri, çalışarak ülkenin bir yerden bir yere gelmesine hizmet etmiş bu insanlarını en iyi koşullarda yaşatmaktır. Onlara saygı göstermeli, el üstünde tutmalı... Oysa emekliler bu ülkenin en itilip kakılanlarıdır. Avrupalı emekli güney sahillerimizde ev bile alıyor, paşa paşa yaşıyor!

Neden emeklilere bu kötülük? Temel nedeni emeklilerin bir birleşik güç olmamasında. Sıradan emekli dernekleri etkisiz, güçsüz. Oysa dul ve yetimler ve EYT’liler ile birlikte 16 milyona dayanan emekli ordusu var! Muazzam bir insan / seçmen gücü! Bunun 10 milyonu asgari aylıklı, yani 7 bin 500 TL! Sorsan kan ağlıyorlar ve 2021 Ocak-Haziran MetroPoll anketine göre yüzde 30’u iktidara oy veriyor! Zulmedene âşık olmak mı?!

TOPU TOPU YILLIK 2.5 MİLYAR DOLAR

Emeklilerin çalışan kesime oranı yüzde 1.5. Oysa en az yüzde 3 olması gerekir ki sigorta kesintileri emeklileri epey karşılayabilsin! Ama çalışan ordusu artırılamadığı ve kayıt dışı ve sigortasız çalıştırma ülkede üst düzeyde seyrettiği, iktidar bu konulara hiç dokunmadığı için, SGK tam batık... 5 milyon kişi kayıt dışı, sigortasız (tabii ki güvencesiz) AKP böyle istiyor! Kılıçdaroğlu, kendi müdürlük dönemine ek olarak AKP’nin 20 yıllık döneminde de SGK’yi batırdı! Bütçeden SGK’ye 2022’de yapılan transfer 2019’a göre iki katı artarak 389 milyar TL’ye ulaşmış. Buna rağmen SGK, 40 milyar TL de açık vermiş.

2022’de emeklilere normal maaş olarak 669 milyar TL ödenmiş. Büyük para mı, iktidar için çok büyük para!

2.5 milyar dolar yani! Türkiye’nin 700 milyar dolarlık gayri safi hasılasına göre komik...

Şu emekliler olmasa, bakın ekonomiyi nasıl güzel yöneteceğiz, deseler bile inandırıcı olmazlar.

Ama hepsinin emeklilerin parasında gözü var. Mehmet Şimşek işbaşı yapınca, yahu emeklilere bu paraları ödemezsek her şey çok kolay olacak, benzeri laf etti. Bu şu anlama da geliyor: Yahu siz emekliler neden boşu boşuna yaşıyorsunuz, çalışmıyorsunuz, işiniz bitti artık, çekip gidin (mezara tabii).

EMEKLİLERİ KARGA MI?

Ekim’de Meclis açılınca ilk iş emeklilere zam olacaktı. Erdoğan yahu onların ücretlerini artırmadan olamaz benzeri söz söylemişti. Şimdi ise bakan bey yılbaşını, yani normal zam zamanını işaret ediyor.

Şimdi maaşlarını artırsalar, seçime yakın bir kez daha artırmak zorunda kalacaklar, buna göre demek istiyorlar ki “Enayimiyiz biz, iki kez zam yapalım, yerel seçimlere yakın birden artırrıız, oylarını kaparız, nasıl olsa seçim sonrası büyük enflasyon ve pahalılıkla yaptığımız zammı misliyle geri alacağız...”

Emekliler: Vur ensesine al ağzındaki lokmayı... Yani hepsine karga gözüyle bakmaktalar.

Öyle midirler buna kendileri karar verecek... Ben bilmem.