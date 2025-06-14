Milyonlarca eve tebligat gönderilmeye başlandı... Bakanlık radarına aldı: Tapuda bunu yapana ceza geliyor!

Satışlarda beyan edilen bedellerin gerçeği yansıtmadığını
tespit eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni yazılım sistemleriyle şüpheli
işlemleri tek tek tespit ediyor.
Gerçek satış fiyatını düşük göstererek vergi ödemesinden
kaçınan alıcı ve satıcılar, şimdi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya.
SON 5 YILIN SATIŞLARI MERCEK ALTINDA
Özellikle büyükşehirlerde tapuda belirtilen satış bedelleri
ile gerçek piyasa fiyatları arasında dikkat çeken farklar ortaya çıktı.
Bu farkların neden olduğu kamu gelir kaybını önlemek isteyen
Bakanlık, geriye dönük beş yıllık tapu işlemlerini incelemeye aldı. Denetimler
sonucunda tespit edilen eksik vergiler, faiziyle birlikte tahsil edilecek.
İFADEYE ÇAĞRILAR VE RESMİ TEBLİGATLAR BAŞLADI
Edinilen bilgilere göre, düşük beyanla işlem yapanlara resmi
tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satışın tarafları ifadeye çağrılarak, tapuda
beyan edilen rakamlarla bölgedeki piyasa ortalamaları kıyaslanıyor. Şüpheli
işlemlerde cezai süreçler hızla ilerliyor.
TAPU HARCINDA EŞİTLİK
Mevzuata göre tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında
hesaplanıyor ve bu tutarın alıcı ile satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi
gerekiyor.
Ancak çoğu işlemde satış bedeli kasıtlı olarak düşük
gösterilip vergi yükünden kaçılıyor. Bu tür usulsüzlüklerin hem vergi cezası
hem de idari yaptırımlarla karşılanacağı bildirildi.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİLEBİLİYOR
Vatandaşlar, geçmişte gerçekleştirdikleri taşınmaz
işlemlerini e-Devlet üzerinden detaylı şekilde görüntüleyebiliyor. Bakanlık,
ileride cezai işlemle karşılaşmamak adına, tapu işlemlerinde mutlaka gerçek
satış bedelinin beyan edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.
DÜRÜST BEYAN ŞART
Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte,
gayrimenkul alım satımlarında dürüst davranmanın önemi bir kez daha gündeme
geldi. Aksi halde vatandaşlar, yüksek para cezaları ve gecikme faizleriyle
karşı karşıya kalabilir.