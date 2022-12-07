Milyonların beklediği EYT düzenlemesinde yeni gelişme... Yaş şartı değişiyor mu?
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, dün Saray'da gerçekleştirilen toplantıda yaş şartının da gündeme geldiğini belirtti. Buna göre, kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemeyle ilgili Saray'da dün, toplantı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı.
YAŞ ŞARTI DEĞİŞİKLİĞİ
Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Öte yandan iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan habere göre, dünkü toplantı sonrası bir son dakika gelişmesi yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı EYT taslağı, gerçekleşen 3'lü zirvede masaya yatırıldı. Özellikle patron tarafından gelen talep dikkate alındı.
* "2 milyon kişinin bir anda emekli edilmesinin patron ve bütçe üzerinde ağır yük oluşturacağı" iddiasıyla yaş şartı yeniden gündeme geldi.
* Kadınlarda 48 erkeklerde ise 50 yaş şartı konuşulan yaş aralıkları oldu.
* Önceki düzenlemede yaş şartı yer almazken, konuya ilişkin son kararın 12 Aralık 2022 tarihindeki bakanlar toplantısında verileceği ifade ediliyor.
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