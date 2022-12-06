Son Dakika: EYT'de son toplantı gerçekleşti
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirildi.
Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.
Zirveye Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.
Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi. Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.
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