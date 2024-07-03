Milyonların gözü hükümette

Yayınlanma: 03.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 04:00

Memur ve memur emeklisinin haziran enflasyonu ile birlikte maaş ve aylığında yüzde 20 artış olması bekleniyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor. 5 aylık enflasyon yüzde 22.72’ydi.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin de yaklaşık yüzde 25 oranında zam alması öngörülüyor. Ancak emeklilerde en düşük aylık olan 10 bin lira değişmeyecek. Aylıklardaki artış kök aylığa yapılacak.

Emeklinin kök aylığı 8 bin lira ve altındaysa yüzde 25 zamla yine 10 bin lira almaya devam edecek. Yani milyonlarca emekli temmuzda “sıfır zam” almış olacak. En kötüsünü ise yaklaşık 8 milyon asgari ücretli işçi yaşayacak.

İktidar asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı. Açlık sınırı 18 bin 979 lira. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 24 bin 614 liraya ulaşmış durumda. Eğer iktidar zam yapmazsa asgari ücretlileri gelecek yılın şubat ayına kadar çok zor bir dönem bekliyor.

