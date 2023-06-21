Mitsubishi L200'ün yeni görüntüleri yayımlandı

Pickup segmentinin önemli oyuncularından Mitsubishi L200 yenilendi. Yeni L200'ün tanıtılacağı tarih açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 07:00
Mitsubishi L200'ün yeni görüntüleri yayımlandı
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Mitsubishi yeni L200 ile eski günlerini arıyor.

Marka son yıllardan satıştan çektiği modelleri ile Türkiye'de kan kaybederken şu anda yalnıca sıfır olarak Space Star modelini satıyor.

Pickup segmentinin baş aktörlerinden L200 ise yeni kasası ile Tayland'da görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Tayland'da 26 Temmuz'da düzenlenecek etkinlikte L200'ün yeni jenerasyonu tanıtılacak.

Japon üretici, modele ilgiyi artırmak için ise bazı görüntüler yayımladı.


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