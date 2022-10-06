MKK, 'yasaklı' hisse listesini yayımladı
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), SPK'nın işlem yasağı getirdiği kişilerin "yasaklı" hisse listesini yayımladı.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), işlem yasağı getirilen kişilere ait "yasaklı" statüsü taşıyan hisse senetleri listesini yayınladı. Listede eylül ortasında yaşanan VİOP krizinde en çok düşen hisseler arasında yer alan yüksek miktarda TSKB, Şekerbank ve İş GYO hisseleri yer aldı.
MKK tarafından yapılan açıklamada payların kime ait olduğu belirtilmedi. Ancak SPK hafta sonunda VİOP'ta gerçekleştirdikleri işlemler nedeniyle 10 kişi ve Akdere İnşaat'a iki yıl süreyle işlem yasağı getirmiş, yürütülen soruşturma kapsamında bu kişilerden beş kişi de tutuklanmıştı.
KAP'a yapılan açıklamada TSKB'nin sermayesinin yüzde 2.4'üne karşılık gelen 66.5 milyon lira nominal değerde hissenin, Şekerbank'ın yüzde 1.5'ine karşılık gelen 26.6 milyon lira nominal değerde hissenin ve İş GYO'nun yüzde 3.4'üne karşılık gelen 32.3 milyon lira nominal değerdeki hissenin "yasaklı" olduğu belirtildi.
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