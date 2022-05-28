Mobilya ihracatı son 5 yılda yüzde 106 arttı

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye geneli mobilya ihracatının 2021 yılında yüzde 24 artışla 4,2 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak

“2016’dan 2021’e kadar olan 5 yıllık dönemde Türkiye’nin mobilya ihracatı yüzde 73 arttı. 2022 yılı Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye geneli mobilya ihracatı 1 milyar 619 milyon dolara yükseldi" dedi.

"STAJ VE İŞ BULMAYA ARACILIK EDİLECEK"

Ali Fuat Gürle, “Katma değerli ihracat yolculuğumuzu hızlandıracak Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız 2021’de düzenlendiği ilk yılında büyük ilgiliyle karşılandı. İkincisini bu sene Smart Furniture teması ile gerçekleştireceğiz. Rekor düzeydeki başvurunun bu sene katlanacağına inanıyoruz. Yeni ödüllerimiz var ve toplam nakdi ödülümüzü de yükselttik. Aynı zamanda dereceye giren yarışmacıların staj ve iş bulmalarına aracılık edeceğiz. Biz sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlamak için akademi ve tasarımcılarla sektör arasında bir köprü görevi üstlendik” dedi.

Katma değer anlamında Ege Bölgesinin daha fazla fırsata sahip olduğunu anlatan Gürle, 2021 yılında Türkiye geneli mobilya ihraç birim fiyatının 2,74 dolar, Ege’nin ise ihraç birim fiyatının 3,23 dolar olduğunu söyledi.

"DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN BİR SEKTÖRÜZ"

Ali Fuat Gürle, “Yaklaşık 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Bu tablo sektörümüzün dış ticaret dengesine sağladığı katma değeri ortaya net bir şekilde koyuyor. Birliğimizin mobilya ihracatı 2016 yılında 110 milyon dolarken 2021 yılında 229 milyon dolara ulaştı. 5 yıllık dönemde mobilya ihracatımızda artış oranı yüzde 106’ya yükseldi. 2022 yılının ilk 4 ayına baktığımızda ise Birliğimizden yapılan mobilya ihracatı 86 milyon dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Mobilya üretiminin ağırlığının iç pazara yönelik olduğunu söyleyen Gürle, “Hem iç hem dış piyasada çalışan firmalara sahibiz. İç piyasa güçlü olursa dış piyasada güçlü olur. Son dönemdeki enflasyon ve alım gücünün düşmesi nedeniyle taksit sayısının artırılması elzem” dedi.

ALMANYA, HOLLANDA VE İSRAİL EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2021’de 150 ülke ve bölgeye mobilya ihracatı gerçekleştirirken, ihracatının yüzde 50’sini Avrupa ülkelerine yaptı. Mobilya ihracatında ilk sırada yüzde 43 artışla 23 milyon dolarla Almanya, yüzde 33 artışla 20 milyon dolarla Hollanda, yüzde 72 artışla 19 milyon dolarla İsrail, yüzde 50 artışla 12 milyon dolarla Fransa, yüzde 99 artışla 12 milyon dolarla ABD yer alıyor.