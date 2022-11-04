Moderna satış tahminlerini düşürdü
ABD'li biyoteknoloji firması Moderna 2022 yılı için satış tahminlerini düşürürken şirketin gelirleri de tahminlerin altında kaldı.
Moderna’nın 3. çeyrek geliri 3,36 milyar dolar oldu. Açıklanan gelir, 3,53 milyar dolar beklentisinden düşük kalınca, şirketin hisseleri piyasa açılışından önce yüzde 12’ye kadar düşüş kaydetti.
Yeni açıklanan gelir, şirketin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 düştü.
Covid-19 aşısından beklediği geliri 21 milyar dolardan, 18-19 milyar dolar seviyesine indiren şirket, ayrıca tedarik sorunları nedeniyle aşı teslimatlarının bir kısmının 2023’e ertelendiğini açıkladı.
Şirket, yakın zamanda omikron BA.5 varyantı için güncellenmiş aşısını piyasaya sürmüştü. Satıştaki tek ürünü Kovid-19 aşısı olan şirket, aynı zamanda Merck ortaklığında kanser aşısı geliştiriyor.
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