ABD'li finans devinden uyarı! Temkinli faiz politikası beklentisini paylaştı...

Yayınlanma: 17.09.2024 - 15:57

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:08

Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta politika faizini sabit tutarak "patikadaki potansiyel tümseklere" karşı temkinli bir tutum sergileyeceğini öngörüyor.

BloombergHT’nin haberine göre Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük’ün pazartesi günü yayımladığı notta, enflasyon verilerinde önemli bir düşüş olmazsa aralık ayında faiz indirimlerine başlamanın riskli olabileceği belirtildi. Küçük özellikle gelecek yılki asgari ücret artışına dair belirsizliğin aralık toplantısından sonra netleşeceğini ifade etti.

Küçük, faiz indirimlerinin yeni yıla ertelenmesinin, geçici olarak yüksek reel faizlere yol açabileceğini ancak ocak ayındaki artışların enflasyon beklentilerine ve döviz kurlarına olası etkilerini sınırlayabileceğini söyledi. Ayrıca bu durumun, kademeli faiz indirimleri için kesintisiz bir döngüye zemin hazırlayabileceğini ve finansal koşullarda ek sıkılık yaratan makro ihtiyati tedbirleri hafifletebileceğini ekledi.