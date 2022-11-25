Motorin satışları ekimde azaldı
Yurt içi piyasalarda ekim ayında benzin satışlarında artış yaşanırken, motorin satışları geriledi.
Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.62 artışla 399 bin 402 metreküp oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 5.26 azalarak 2 milyon 786 bin 123 metreküp olarak gerçekleşti.
Fuel oil satışları yüzde 41.83 artışla 28 bin 722 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 44,75 artışla 262 m3 seviyesine geldi.
Otogaz satışlarının yüzde 7.95 artışla 302 bin 674 ton olduğu belirtildi.
İLK 10 AYDA SATIŞLAR ARTTI
2022 yılı Ocak-Ekim döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 13.48 artışla 3 milyon 564 bin 821 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 0.36 artışla 25 milyon 334 bin 237 metreküp seviyesine ulaştı.
Fuel oil satışları yüzde 49.0 artışla 191 bin 189 ton, gazyağı satışları yüzde 9,21 düşüşle bin 498 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 3.74 artışla 2 milyon 657 bin 809 ton olarak gerçekleşti.
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