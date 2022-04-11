Motorinde indirim bekleniyor

11 Nisan 2022 Pazartesi, 08:58

Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle peş peşe gelen zamlar akaryakıt fiyatlarında artışa neden olmuştu. Ancak bu kez motorin grubunda indirim olacağı öğrenildi.

KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL indirim olması bekleniyor.