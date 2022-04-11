Motorinde indirim bekleniyor
Akaryakıta gelen zamların ardından motorin fiyatlarında bu kez indirim olacağı belirtildi. Salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1,04 TL indirim gelecek.
Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle peş peşe gelen zamlar akaryakıt fiyatlarında artışa neden olmuştu. Ancak bu kez motorin grubunda indirim olacağı öğrenildi.
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL indirim olması bekleniyor.
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