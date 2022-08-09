Motorine indirim geliyor

09 Ağustos 2022 Salı, 09:02

Motorin grubu fiyatlarında indirim bekleniyor.



ForeksHaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1.00 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Benzin grubunda fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.