Motorine indirim geliyor
Petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisi ile sürekli değişen motorin fiyatları yurttaşlar tarafından takip edilirken motorine indirim haberi geldi.
Motorin grubu fiyatlarında indirim bekleniyor.
ForeksHaber'in sektör yetkililerinden aldığı bilgiye göre, motorin grubunda 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 1.00 TL fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
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