Motorine zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatları (18 Mayıs 2023)

Yayınlanma: 18.05.2023 - 09:08

Güncelleme: 18.05.2023 - 10:39

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarındaki hareketlilik de devam ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 76,53 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,96 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 76,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,39 dolardan alıcı buldu.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin fiyatlarına 19 Mayıs 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 76 kuruş zam geliyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 18.58

Benzinin litresi 19.81

Ankara

Motorin litresi 18.94

Benzinin litresi 20.16

İzmir

Motorin litresi 19.04

Benzinin litresi 20.15

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayımlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.