Motosiklet sürücüleri dikkat: Ceza tutarları artıyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet sürücülerine yönelik yeni ceza düzenlemelerini duyurdu. Trafikteki kural ihlallerine daha sert yaptırımlar uygulanacak, cezalar artacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı’nda motosiklet sürücülerini ilgilendiren yeni cezai düzenlemeleri açıkladı. Artan motosiklet sayısına bağlı olarak kazaların arttığı trafikte, kural ihlali yapan sürücülere uygulanacak cezalar önemli ölçüde artırılacak. Hazırlanan düzenlemeyle, sürücülere yönelik cezalar Meclis’ten geçtikten sonra yasalaşacak.
CEZALAR ARTIYOR
Taslakta yer alan düzenlemelere göre dur ihtarına uymama cezası mevcut 2 bin 167 TL’den 47 bin TL’ye yükseltilecek. Sürücü belgesiz motosiklet kullanma cezası ise 18 bin 677 TL’de kalacak, ancak sürücü belgesi iptal edilen ya da geçici olarak alınan kişilere 186 bin TL ceza kesilecek.
Kırmızı ışıkta geçmeye yönelik ceza her ihlalde artacak ve 6. ihlalde 80 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kask kullanmama cezası, ilk kez tespit edilmesi halinde 1.500 TL olarak belirlenirken, tekrarında 3 bin TL, 3. kez ve daha fazla kask kullanılmaması durumunda ise 9 bin TL’ye kadar çıkacak.
Ayrıca, trafikte akrobasi yapmak ve yarışa katılmak gibi ihlallerde 47 bin TL ceza uygulanacak ve sürücü belgesi 60 gün ile 2 yıl arasında alınacak.
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