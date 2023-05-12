MSCI endekslerde değişikliğe gitti

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye standart endeksine Tofaş Türk Otomobil Fabrikasının eklendiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 11:02
MSCI endekslerde değişikliğe gitti
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Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, Türkiye standart endeksine Tofaş Türk Otomobil Fabrikasının eklendiğini duyurdu.

MSCI, küresel endekslerde 31 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak değişiklikleri açıkladı.

Buna göre, Türkiye standart endeksine Tofaş Türk Otomobil Fabrikası eklenirken, endeksten herhangi bir şirket çıkarılmadı.

Küçük ölçekli şirketler endeksine ise Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım, Aksa Enerji Üretim, Borusan Mannesmann Boru Sanayi, Can2 Termik, İmas Makina Sanayi, Kiler Holding, Margün Enerji Üretim Sanayi hisseleri eklenirken, Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret çıkarıldı.

Analistler, bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endeksine paralel yönettiklerini belirterek, bu fonların, endeks değişimlerine göre pay piyasalarında pozisyonlarını ayarladıklarını söyledi.


MSCI Tofaş Tofaş Türk Otomobil Fabrikası

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