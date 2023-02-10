MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik yapıldı

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:04

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 09:04

MSCI, endekslerinde yaptığı çeyrek dönem gözden geçirmesi çerçevesinde, endekslerde yer alan Türk hisse senetlerinde değişiklik yaptı.

MSCI Global Small Cap Endeksleri içinde yer alan Türkiye Endeksi'nden 3 hisseyi çıkarırken, listeye 9 hisse dahil etti. Small Cap endeksinden çıkarılan Koza Altın ve Pegasus Hava Taşımacılığı, MSCI Global Standard Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'ne dahil edildi. MSCI Small Cap Endeksleri içindeki Türkiye Endeksi'nden Koza Altın ve Pegasus'un yanı sıra Borusan Yatırım çıkarıldı.

Bu Endeks'e Çimsa Çimento, Eczacıbaşı İlaç, Ege Endüstri, Gen İlaç, Kimteks Poliüretan, Qua Granit, Sarkuysan, Selçuk Ecza ve Zorlu Enerji dahil edildi.

MSCI yaptığı gözden geçirme ile global stardard endekslere 34 hisse eklerken, 24 hisseyi çıkardı. Global small cap endekslerine 157 hisse dahil olurken, 110 hisse çıkarıldı.