Muayene sırası alamayan yurttaş yapılacak zamlarla sağlık hizmetlerine dahi ulaşamayacak

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

Ek bütçenin ekonomik kriz nedeniyle çaresizlik içinde olan yurttaşın sırtındaki yükü hafifleteceği savunulurken tam tersi yükü artırıyor. Katılım paylarına yüzde 50 zam yolda. Önümüzdeki günlerde tüm sağlık hizmetlerine büyük zam gelmesi de gündemde.

Cumhurbaşkanı tarafından “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bununla birlikte ek bütçede katılım paylarının da içinde yer aldığı “Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar”a 22 milyar 52 milyon 456 bin TL eklendi.

Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’ın hesaplamasına göre hastalandığında, ameliyat olduğunuzda ve ilaç aldığında SGK tarafından hastalardan alınan muayene, tetkik, tıbbi malzeme ve reçete katılım paylarına yüzde 47.7 ek yük yani zam gelecek. Dr. Demir ve Dr. Kılıç’a göre, zaten yurttaşlar hastanelerde muayene olabilmek için sıra, ameliyat olabilmek için gün alamadıklarından sağlık hizmetine erişemezken, yakın zamanda ek bütçe ile gelecek olan ek yük/zamlarla tamamen sağlık hizmetine erişimden mahrum kalacaklar.

Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ediyor. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç ek bütçe ile hastalara gelecek ek yüklerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler 2019’da 4.3 milyar TL, 2020’de 3.3 milyar TL (Pandemi nedeniyle müracaat sayılarının azalmasına bağlı) 2021’de yaklaşık 4.6 milyar TL SGK’ye muayene, tetkik, tıbbi malzeme, reçete katılım payı ödediler.

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