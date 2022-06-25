Muayene sırası alamayan yurttaş yapılacak zamlarla sağlık hizmetlerine dahi ulaşamayacak
Hükümetin ek bütçe teklifi, SGK tarafından hastalardan alınan muayene, tetkik, tıbbi malzeme ve reçete katılım paylarına yüzde 47.7’lik ek yük yani zam getiriyor.
Ek bütçenin ekonomik kriz nedeniyle çaresizlik içinde olan yurttaşın sırtındaki yükü hafifleteceği savunulurken tam tersi yükü artırıyor. Katılım paylarına yüzde 50 zam yolda. Önümüzdeki günlerde tüm sağlık hizmetlerine büyük zam gelmesi de gündemde.
Cumhurbaşkanı tarafından “2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bununla birlikte ek bütçede katılım paylarının da içinde yer aldığı “Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar”a 22 milyar 52 milyon 456 bin TL eklendi.
Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç’ın hesaplamasına göre hastalandığında, ameliyat olduğunuzda ve ilaç aldığında SGK tarafından hastalardan alınan muayene, tetkik, tıbbi malzeme ve reçete katılım paylarına yüzde 47.7 ek yük yani zam gelecek. Dr. Demir ve Dr. Kılıç’a göre, zaten yurttaşlar hastanelerde muayene olabilmek için sıra, ameliyat olabilmek için gün alamadıklarından sağlık hizmetine erişemezken, yakın zamanda ek bütçe ile gelecek olan ek yük/zamlarla tamamen sağlık hizmetine erişimden mahrum kalacaklar.
Katılım payı; sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ediyor. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç ek bütçe ile hastalara gelecek ek yüklerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
- Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler 2019’da 4.3 milyar TL, 2020’de 3.3 milyar TL (Pandemi nedeniyle müracaat sayılarının azalmasına bağlı) 2021’de yaklaşık 4.6 milyar TL SGK’ye muayene, tetkik, tıbbi malzeme, reçete katılım payı ödediler.
AİLE HEKİMİ PARALI OLABİLİR
- Ek bütçe önerisiyle olası beklenti, kanunun elverdiği ölçüde Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği yapılmasıdır. Buna göre şimdiye dek uygulanmayan birinci basamak (aile hekimi ve işyeri hekimi muayeneleri) sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde katılım payı alınması söz konusu olabilecek.
- İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde katılım payının 20 TL’ye kadar yükseltilmesi ve 5510 sayılı Kanunda yer alan ancak şu anda uygulanmayan kurumca belirlenecek hastalık gruplarına göre yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinden yüzde 1’ine kadar katılım payı alınması uygulaması söz konusu. Gelecek günlerde kanunun elverdiği ölçüde yapılabilecek SUT değişikliği ile katılım paylarına ek zam uygulamasının gündeme gelmesi beklenmeli.
- Ek bütçenin en önemli genel gerekçelerinden biri Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri olarak görülmekte. Ek bütçede SGK’ye açık finansmanı ödemeleri 86.3 milyar TL önerildi. Kuruma yapılan açık finansman ödemelerini azaltabilmek için kuvvetle muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde katılım paylarının artışı ile birlikte tüm sağlık hizmetlerine zam gelecek.
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