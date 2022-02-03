Muhalefetten ocak ayı enflasyon verilerine tepki
TÜİK'in Ocak 2022 enflasyon verilerini açıklamasının ardından muhalefet kanadından AKP Hükümeti'ne ve TÜİK'e sert eleştiriler geldi. CHP'li vekil Veli Ağbaba, '' Erdoğan 'Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız' diyordu; açlık ligine düştük'' ifadesiyle Türkiye'nin yaşadığı buhranı ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralıkta yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,69'a yükseldiğini açıkladı. Bu oran Nisan 2002'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak gerçekleşti.
Bağımsız bir kuruluş olan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise, aylık enflasyonu yüzde 15,52, yıllık enflasyonu yüzde 114,87 olarak hesapladı.
Ocak 2022 yılı için açıklanan enflasyon verilerine dair muhalefet kanadından vekiller sosyal medya hesaplarından hükümeti ve TÜİK'i eleştirdi.
''GERÇEKLERİ AÇIKLASAYDI..''
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TÜİK'in gerçek verileri açıklamadığını şu sözlerle belirtti:
''Dört kere başkanı değişti, yine de enflasyon yüzde 48. TÜİK gerçekleri açıklasaydı ne olurdu, siz düşünün. Erdoğan "Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız" diyordu; açlık ligine düştük. Peki, Türkiye hangi ülkelerle aynı klasmanda?''
''İNCE GÖRÜYOR''
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Burak Akburak'ın, TÜİK Başkanı'na 'ince ayar' göndermesi yaptığı ocak ayı enflasyon verilerine tepkisi şu şekilde:
''Futbolda milimetrik pas atan oyun kuruculara “İnceci” derler.Yeni Tüik Başkanımızın maşallahı var.Enflasyonu %48,69 ‘a ayarladı. İnce görüyor.''
''EKONOMİ DEHALARI''
CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, ''TÜİK’e göre enflasyon aylık %11.10, yıllık %48.69 ENAG’a göre ise aylık %15.52, yıllık %114.87 Anlaşılan TÜİK “ekonomi dehaları” ile hesabı sarayda yapmış. Sokağın, pazarın enflasyonu ortada. TÜİK ve saray dışında bu rakamlara inanan var mı?'' sözleriyle TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
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