Mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar açıklandı

Mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutarda değişikliğe gidildi.

Mükelleflerin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar açıklandı
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AA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 16:05

Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.


Etiketler: #tüik #mükellef

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