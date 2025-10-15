MÜSİAD'da 'pastırma' krizi: Topluca istifa ettiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın da katıldığı, Kayseri’de düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Kurulu’na 'pastırma' gerilimi damga vurdu.

MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı, kurul toplantısına yöresel ürün adına Kastamonu pastırması getirince ortalık karıştı.

Kayseri’de düzenlenen kurula gelirken pastırma getirdiklerini ancak dağıtılmadığını açıklayan Sadık Kışlı, “Kayseri’ye Kastamonu pastırması ve çekme helvası götürdük ve Kayseri heyetine teslim ettik. Ancak çekme helva dağıtılırken, pastırmanın dağıtımı yapılamadı. Eğer onlar bize getirselerdi, biz tereddütsüz dağıtır ikram ederdik. Bu durum, Kayseri heyetinin Kastamonu pastırmasının lezzetini fark ettiğini ve bu nedenle dağıtımdan imtina ettiklerini gösteriyor” ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA ETTİLER

Sadık Kışlı’nın açıklamalarının ardından MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Her şehir kendi hikayesini yazar, Ama pastırmanın hikayesi çoktan yazılmıştır. Ve o hikayenin adı Kayseri’dir” ifadelerine yer verirken, bu kez gündeme istifa haberi geldi.

Yaşanan krizin ardından MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı ve 32 üyesi görevinden istifa etti. Sadık Kışlı, “Bugün geldiğimiz noktada üzülerek görüyorum ki, haklının değil, güçlünün sözünün geçtiği bir süreçten geçiyoruz. ‘Olanda hayır vardır’ diyerek bu durumu metanetle karşılıyorum. MÜSİAD benim için hâlâ çok kıymetlidir. Kişiler de makamlar da geçicidir. Ancak hiçbir makam şehrimin değerlerinin üzerinde değildir” diyerek istifasını açıkladı.