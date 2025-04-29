Lokanta usulü pastırmalı kuru fasulye tarifi

Lokanta usulü lezzeti sofranıza taşıyan bu tarifle, pastırmanın aroması kuru fasulyeye bambaşka bir boyut kazandırıyor. Kış sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday!

Lokanta usulü pastırmalı kuru fasulye tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 29.04.2025 - 10:41

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan kuru fasulye, pastırma ile buluşunca adeta bir lezzet şölenine dönüşüyor. Soğuk kış günlerinin iç ısıtan yemeği, pilavın yanında enfes bir ana öğün haline geliyor. İşte lokanta usulü kıvamında, evde kolayca yapabileceğiniz pastırmalı kuru fasulye tarifi…

MALZEMELER

  • 2 su bardağı kuru fasulye
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 100-150 gram çemensiz pastırma
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı
  • Tuz, karabiber, pul biber
  • 4 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin. Ertesi gün haşlayın ve süzün.

Tencereye yağı alın, küçük doğranmış soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Salçaları ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Küp doğranmış pastırmaları ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Haşlanmış fasulyeleri ekleyin, tuz ve baharatlarını ayarlayın.

Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın, kısık ateşte yaklaşık 30-40 dakika pişirin.


Etiketler: #Pastırma #Kuru fasülye

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