Boykotun etkisi sahaya nasıl yansıdı? Espressolab ve D&R şubelerinde durum ne?

Yayınlanma: 26.03.2025 - 16:09

Güncelleme: 26.03.2025 - 16:15

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı süreci ve TRT ekranlarında uygulanan çifte standartlara dikkat çekerek, bazı markalara karşı boykot çağrısında bulunmuştu. Özel’in hedef gösterdiği markalar arasında Espressolab ve D&R da yer alıyordu. Bu çağrı, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

MÜŞTERİ YOK DENECEK KADAR AZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in D&R ve Espressolab’e yönelik yaptığı boykot çağrısı, sahadaki tabloya da yansıdı. Cumhuriyet, İstanbul’daki bazı Espressolab ve D&R şubelerini gezdi. Şubelerde müşteri hareketliliğinin yok denecek kadar az olduğu gözlemlendi.

Espressolab şubelerinde yalnızca çalışanlar vardı. Kahve yapmak yerine temizlik yapan personel, boş masa ve sandalyelerle doluydu. D&R şubelerinde de benzer bir manzara vardı. Görevliler rafları düzenliyor, kendi aralarında konuşuyor; ancak alışveriş yapan müşteri neredeyse yoktu.

'KİTAP AL KAHVE İÇ KAMPANYASI'

AKP cephesinden ise boykota karşı adımlar geldi. Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başta olmak üzere bazı AKP’li isimler Espressolab şubelerine giderek desteklerini kamuoyuna gösterdi. AKP’ye yakın vakıf ve dernekler ise “D&R’dan kitap al, Espressolab’ta kahve iç” sloganıyla kampanyalar düzenledi.

Ancak sahadaki manzara, boykotun etkisinin daha baskın olduğunu ortaya koyuyor. Şubelerdeki müşteri eksikliği ve sessizlik, siyasi çağrıların tüketici alışkanlıklarına doğrudan etki ettiğini gözler önüne serdi.