Müteahhitler Birliği Başkanı: 'Hükûmetin hedeflediği zamanda deprem bölgesinde kalıcı konutları yapacak iş gücü yok!'

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 11:13

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 11:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kalıcı konutların bir yıl içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, deprem bölgesinde kalıcı konutların hızla tamamlanması konusunda başta iş gücü olmak üzere çeşitli güçlükler bulunduğunu dikkat çekerek, “Hükümetin hedeflediği süre içinde deprem bölgesindeki kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye’de yoktur” ifadelerini kullandı.

İnşaat sektörünün şantiyelerde çalıştıracak usta bulmakta zorlandığını ifade eden Eren, meslek teknik okullarının sayısının artırılması gerektiğini de söyledi.

Ekonomi gazetesinden Canan Sakarya’nın haberine göre, Meclis Deprem Araştırma Komisyonu’nda konuşan Eren, "Yalnız burada değil, Rusya’daki şantiyelerimize de Suudi Arabistan’daki şantiyelerimize de götürmek için usta bulamıyoruz" dedi.

Eren, "Ama mühendis çok var, ancak o mühendisleri sorumluluk verip işlerin başına koyabilecek yeterlilikte göremiyoruz. O nedenle, bizim mesleki yeterliliği olan ustaya, operatöre, teknisyene çok ihtiyacımız var. Mevcut çalışanlarımızın çoğu da maalesef Avrupa’da başlayan şehirlerin altyapı yenileme projelerine gidiyorlar. Almanya, inşaat sanayisinde çalışan işçilerin ücretlerinde iyileştirme yaptı, sıvacının saatlik ücretini 18,50 Euro’ ya çıkarmışlar; günde 8 saatten 6 günde 3 bin 600 Euro ediyor. Bu rakam varken bizim de ustalarımız maalesef Fransa’da, Almanya’da çalışıyor. Biz mühendis bulmakta hiç zorluk çekmiyoruz ama operatör, kalıpçı, demirci, kaynakçı bulmakta zorluk çekiyoruz” diye konuştu.

"NE OLUR, ÇOK ÜNİVERSİTE AÇMAYALIM"

Eren, Depremin ardından kentsel dönüşümün daha önemli bir hale geldiğini belirterek, öne çıkan diğer önemli bir konunun ise imar affı düzenlemeleri olduğunu, siyasetin bu konuyu artık gündeminden çıkarmak durumunda bulunduğunu ifade etti. Eren, üniversitelerdeki eğitim kalitesine de dikkat çektiği konuşmasında “Ne olur, çok üniversite açmayalım. Hatta hatta yeterli ehliyetli öğretim görevlisini tam temin edemediğimiz bazı üniversitelerin bazı bölümlerine bir süre öğrenci almayalım onların yerine mesleki teknik okullar açalım” dedi.

BAKAN: 600 BİN BAĞIMSIZ KONUT, BUNU KİM İNŞA EDECEK?

Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu da, “İşçi, kalfa, usta çok büyük sıkıntı; bunu kabul ediyorum bizim süratli şekilde bu insanları yetiştirmemiz gerekiyor çünkü şu anda çok sayıda konut inşa edilecek, belki 600 bin tane bağımsız konut, bunu kim inşa edecek? Yeteri kadar usta, kalfa olmadığı kanaatindeyim, sıvacı bulamıyoruz, elektrikçi bulamıyoruz” dedi.

"PREFABRİK KENTLERİ BİRKAÇ YIL KALICI OLACAKLARINI DÜŞÜNEREK YAPALIM"

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Eren ise konuşmasına şöyle devam etti: “Korkarım ki hükümetimizin hedeflediği zaman dilimi içinde deprem bölgesinde ki kalıcı konutları yapacak iş gücü şu anda Türkiye ’de yoktur. Bakanlarla bir araya geldiğimiz zamanlarda söylediğim, şimdilik bu konteyner kentlerimizi, prefabrik kentlerimizi birkaç yıl kalıcı olacaklarını düşünerek yapalım, göründüğü kadarıyla bunlar bir yıllık olmayacaklar. Çünkü ne vinç kapasitemiz var bu kadar, ne tünel kalıp kapasitemiz var ama daha önemlisi usta kapasitemiz, iş gücü kapasitemizle o hızda yapmak mümkün değil. Çünkü aynı zamanda büyükşehirlerimizde de ‘kentsel dönüşümü hızlandıralım' kararı verildi.”