Antalya'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapıldı

Antalya'da demirci ustası olarak çalışan Yasin Konukçu, çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 12:30
Antalya'da iş cinayeti: Elektrik akımına kapıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi'nde bulunan inşaatta, demir ustası olarak çalışan 36 yaşındaki Yasin Konukçu elektrik akımına kapıldı.

Elektrik akımına kapılan Konukçu, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konukçu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.


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