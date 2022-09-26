New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası, agresif faiz artırımlarının resesyon endişelerini kuvvetlendirmesiyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,18 azalarak 29.536,84 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,28 azalışla 3.682,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 kayıpla 10.833,38 puana indi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta agresif faiz artırımlarına devam etmesi ve artan resesyon kaygılarıyla endeksler, yeni haftanın açılışında da negatif seyrini sürdürüyor.
DOLAR ENDEKSİ HIZLA YÜKSELİYOR
Resesyon endişeleriyle tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Nisan 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 3,83'ü test etmesinin ardından yüzde 3,76 seviyelerinde seyrediyor
Dolar endeksi de hızlı yükselişini sürdürürken, Mayıs 2002'den bu yana ilk kez 114,5'i görmesi sonrası 113,2 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, enflasyonist endişelerle yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentilerinin ve bu paralelde artan resesyon kaygılarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Yeni haftada Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olduğunu aktaran analistler, başta ikinci çeyrek büyümesi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.
Video Haberler
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
- İlk hyperloop şirketini kurmaya hazırlanıyor
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- 'Bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım'
- Öyleyse karakutuyu açıyorum
- Rüşvet iddiasında yeni belge!
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- İtalya'da sandıktan o çıktı!
- Saray'dan da 'istifa' çağrısı geldi!
- 'Bugün iki olay yaşanıyor...'