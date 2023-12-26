Nihat Özdemir'in acı günü

Limak Grubu Onursal Başkanı iş insanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 14:27
Nihat Özdemir'in acı günü
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Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı ve Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir'in kız kardeşi Ayşegül Şarer yaşamını yitirdi. 

Şarer'in cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde ikindide kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek. 


Limak Holding nihat özdemir

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