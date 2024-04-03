Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları da netleşti. İşte nisan ayı kira artış oranları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.04.2024 - 10:19
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu?
Abone Ol google-news

Nisan ayı kira artış oranı, mart ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. 

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak.

Yüzde 25'lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.

NİSAN AYI İŞYERİ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

On iki aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 57,50 oldu.

 


kira haberleri Kira Artış Oranı haberleri kiracı haberleri

İlgili Haberler

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı!

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Kira gelir beyannameleri için başvuru süreleri uzatıldı!
Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Son Dakika... ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı

Son Dakika... ENAG mart ayı enflasyon verilerini açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek

Görüntüler ortaya çıktı: CHP Arnavutköy'de itiraz edecek
Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’

Acun Ilıcalı’dan hakem tepkisi: ‘Bütün bunların sorumlusu…’
İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti

İYİ Parti'de sular durulmuyor: Tarsus İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti
Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!

Tarihi genel kuruldan çıkan kararlar: Fenerbahçe’de yönetime 4 yetki verildi!
AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!

AKP büyük farkla kaybetmişti… Belediyede in cin top oynuyor!
Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu

Forbes listesinde Türkiye’nin en zengin ismi belli oldu
Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?

Anket şirketlerinin 'yerel seçim' karnesi ortaya çıktı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yakın kim bildi?
Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü

Antalyaspor evinde üstünlüğünü koruyamadı! Antalyaspor 1 – 1 MKE Ankaragücü