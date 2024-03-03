Niyetleri apaçık ortada! 'Murat Kurum kazanırsa şirketler kazanır'

Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 10:00

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Şimşek, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un belediye seçimini kazanması halinde şirketlerin de kazanacağının altını çizdi.

"ŞİRKETLERİMİZ VERİMLİLİKLE ÇALIŞIR"

Programda konuşan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eğer büyükşehir iyi çalışırsa inanın daha verimli şirketlerimiz olur. Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcarsınız. O nedenle Murat kardeşimiz gelirse metro çalışmaları hızlanırsa, herkes kazanır. Çalışan kardeşimiz kazanır daha az strese girer, şirketlerimiz kazanır daha yüksek verimlilikle çalışır. Dijital çağı yakalamamız lazım ve onun için fark yaratmanın yolu Murat kardeşimizi güçlü bir şekilde desteklemekten geçiyor."