Niyetleri apaçık ortada! 'Murat Kurum kazanırsa şirketler kazanır'

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'a destek isteyen Mehmet Şimşek,"Murat kardeşimiz gelirse metro yapımı hızlanırsa herkes kazanır. Şirketlerimiz kazanır" şeklinde konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:00
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güneydoğu Sofrası İstanbul Buluşması" programında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasına destek olmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Şimşek, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un belediye seçimini kazanması halinde şirketlerin de kazanacağının altını çizdi.

"ŞİRKETLERİMİZ VERİMLİLİKLE ÇALIŞIR"

Programda konuşan Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eğer büyükşehir iyi çalışırsa inanın daha verimli şirketlerimiz olur. Çünkü evden işe, işten eve daha az zaman harcarsınız. O nedenle Murat kardeşimiz gelirse metro çalışmaları hızlanırsa, herkes kazanır. Çalışan kardeşimiz kazanır daha az strese girer, şirketlerimiz kazanır daha yüksek verimlilikle çalışır. Dijital çağı yakalamamız lazım ve onun için fark yaratmanın yolu Murat kardeşimizi güçlü bir şekilde desteklemekten geçiyor."


Murat Kurum haberleri Mehmet Şimşek haberleri İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi

Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Yellen ile bir araya geldi
Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!

Emekliye 'Şimşek' ayarı: Erdoğan'ı engellemiş!
Mehmet Şimşek seçim sonrasını işaret etti! 'İtibar etmeyiniz'

Mehmet Şimşek seçim sonrasını işaret etti! 'İtibar etmeyiniz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Birlikte kahve içtiler… Survivor All Star’da kural ihlali!

Birlikte kahve içtiler… Survivor All Star’da kural ihlali!
Murat Kurum 'Sözümüzü tuttuk mu?' dediği yurttaşın cevabına ikna olmadı

Murat Kurum 'Sözümüzü tuttuk mu?' dediği yurttaşın cevabına ikna olmadı
Evrim Alasya rol arkadaşına gönderme mi yaptı? Sıla Türkoğlu estetik yanıtıyla gündemde!

Evrim Alasya rol arkadaşına gönderme mi yaptı? Sıla Türkoğlu estetik yanıtıyla gündemde!
Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'

Kısa sürede gündem oldu... ÖSYM'den mesaj açıklaması: 'Sehven gönderildi'
Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu

Rekor kırdılar: Dünyada en çok izlenen Türk dizileri belli oldu
Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'

Fatih Altaylı, Ebubekir Şahin'e sabah programlarını sordu: 'Eşinizle, kızınızla izleyebiliyor musunuz?'
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu raporu…