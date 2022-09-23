Nureddin Nebati, “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”nin açılış konuşmasını yapacak

23 Eylül 2022 Cuma, 07:00

Türkiye’nin ilk “Ekonomik Dönüşüm Zirvesi”, “Pandemi sonrası dönemde iktisat paradigmasında dönüşüm ve yükselen ülkeler” ana temasıyla 29 Eylül Perşembe günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Zirve, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Zirve kapsamında, dünya genelindeki üst düzey finans ve ekonomi yöneticileri, sanayi, ihracat ve istihdam merkezli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, ekonomi yazarları, piyasa yemsilcileri bir araya gelecek.

Etkinlikte, ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ katılımcılara tanıtılmaya çalışılacak. Türkiye’nin iç ve dış dinamikleri, jeo-stratejik koşulları, Covid-19 salgını ve sonrasında yeni küresel ekonomik düzenin ortaya çıkarmış olduğu fırsatlar ele alınacak.

Dünyadaki ekonomik gelişmeler, iktisat politikaları, küresel dengeler, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme gibi başlıklar davetli akademisyenler tarafından tartışılacak ve fikir alışverişinde bulunulacak.

Zirvede ayrıca “Pandemi sonrası dönemde iktisat politikalarında yeni eğilimler”, “Gelişmekte olan ülkeler için yatırım-üretim-ihracat modelinin önemi”, “Yeni dönemde altyapı yatırımlarının artan önemi”, “Yeni dönemde büyümeyi destekleyici bir finansal mimarinin artan önemi” olmak üzere toplamda 4 panel gerçekleştirilecek.

Zirvenin sonunda yapılacak olan “Yeni Dönemde Kapsayıcı Büyüme Nasıl Sağlanabilir?” oturumuna çevrimiçi katılım sağlanabilecek.