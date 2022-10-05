Bakan Nebati'den 'Nöro iktisat' eleştirilerine yanıt: 'Nörologlara gitsinler o zaman'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 14:50

Bakan Nureddin Nebati geçen hafta düzenlenen Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır" demişti.

Nebati'nin sözleri gündem olmuş, bazı ekonomistler tarafından da eleştirilmişti. Bakan Nebati, bugün AKP Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. "Nöro ekonomi", "Epistemolojik kopuş", "heterodoks yaklaşım" söylemlerine gelen eleştirilerle ilgili soru üzerine Bakan Nebati; "Nöro klasik şeyler vardı... Hayır onu geç de bu nöro iktisat ile ilgili dalga geçmişler. Nörologlara gitsinler o zaman ne yapayım" yanıtını verdi.

CEVAP VERMEDİ

"Sade bir dil kullanılamaz mı?" yorumu yapıldığı aktarılınca ise Nebati, bunlara yarın yanıt vereceğini söylemekle yetindi. Nebati, Rusya'nın MİR ödemi sistemine alternatif olması için yürütülen çalışma hakkındaki soruyu ise yanıtsız bıraktı.