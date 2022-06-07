Nureddin Nebati, yeni modeli özetledi: Dar gelirli hariç üretici, ihracatçılar kâr ediyor, çarklar dönüyor

07 Haziran 2022 Salı, 04:00

“Faiz nedendir enflasyon sonuç” teziyle ortaya atılan yeni modelin mimarlarından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, itiraf gibi bir açıklama ile uygulanan ekonomi politikası ile yurttaşı gözardı ettiklerini açıkladı.

Yurttaşın aylardır sorduğu “Neden enflasyonu başı boş bıraktılar?” sorusunun cevabını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AKP’nin Kızılcahamam kampında verdi. Nebati, TÜİK’e göre yüzde 73, bağımsız kaynaklara göre yüzde 160 olan enflasyonun sebeplerini “Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor” sözleriyle açıkladı.

Nebati’nin açıklamalarına çeşitli kesimlerden tepki yağdı. Gün içinde sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmak zorunda kalan Nebati, “Emeğin ve alın terinin ne kadar değerli olduğunun bilinci ile vatandaşlarımızın gelirlerini artırıcı tüm tedbirleri hayata geçireceğiz” dedi.

"AKP 20 YILDIR BÖYLE"

Bu tercihin yeni bir durum olmadığını, AKP iktidarının 20 yıllık politikasının bu olduğunu söyleyen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “O nedenle de Türkiye, bir asgari ücretliler toplumu haline geldi. Büyüme rakamları da bunu gösteriyor zaten. Ülke yüzde 7 büyürken emeğin aldığı pay yüzde 39’dan 31’e geriledi” dedi.

Tüketici Koruma Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal ise “Biz yönetemiyorlar diyorduk meğer bilinçlilermiş. Tüketiciye, maruz kaldıkları enflasyonun bir sınav olduğunu söylüyorlardı. Şimdi bilinçli olduğunu itiraf ettiler” diye konuştu.

"EKONOMİ BİLİMİNE AYKIRI"

Bu yöntemin ekonomik temellere aykırı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Taner Berksoy, şöyle konuştu: “Keynes’ten beri gelen bir ekonomik kuram var. Ekonomiyi canlı tutmak istiyorsan nakit kaynağı şirketlere değil dar gelirliye, memura dağıt. Bu iki kesim parayı tutmaz zaten harcar ve oradan gelen talep çarkları döndürür.” Bu yöntemin sınıfsal bir tercih olduğunu söyleyen Berksoy, “Dar gelirli yerine sermayenin yaşamasını seviyorlar ama kendi ayaklarına sıkıyorlar. Dar gelirli olmazsa onlar da ayakta kalamaz” dedi.

SANAYİCİ DE RAHATSIZ

Sanayi tarafında da enflasyonun yarattığı sorunlar artıyor. İhracat tarafında çarklar dönse de hammadde ve çalışanların durumunun enflasyon sebebiyle sorunlu olduğunu söyleyen Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, “Çalışanlarımız dar gelirli ve enflasyon onları çok kötü etkiliyor. Yılda bir zam yaparken şimdi ara zamlar yapmak zorunda kaldık. İhracat büyüse de enflasyon hammaddeyi de vuruyor. Kısa vadede bakanın dediğine katılıyorum enflasyon talebi öne çekti, piyasa canlandı ama orta ve uzun vadede kontrol altına alınması şart” diye konuştu.