Nvidia'nın çeyrek sonuçları piyasaları harekete geçirebilir: Rekor bekleniyor

Yayınlanma: 19.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 19.11.2024 - 17:36

Dünya piyasaları, teknoloji devi Nvidia'nın çarşamba günü piyasa kapanışından sonra açıklayacağı mali sonuçlara odaklandı. Kasım ayında Apple'ı geride bırakarak kısa bir süreliğine dünyanın en değerli şirketi unvanını kazanan Nvidia'nın, üçüncü çeyrek gelirlerinde rekor kırması bekleniyor. Uzmanlar, bu sonuçların küresel piyasalarda yeni bir ralli başlatabileceğine dikkat çekiyor.

Küresel piyasalar, ABD'li teknoloji şirketi Nvidia'nın açıklayacağı bilançoyu merakla bekliyor. Şirket, çarşamba günü piyasalar kapandıktan sonra 3. çeyrek sonuçlarını duyuracak. ABD seçimlerinin etkisinin geçmesinin ardından, teknoloji sektöründeki son gerilemenin etkisiyle Nvidia'nın sonuçlarının yılın geri kalanında piyasayı şekillendirmede kritik rol oynaması bekleniyor.

REKOR GELİR BEKLENTİSİ

Visible Alpha'ya göre Wall Street analistleri, Nvidia'nın gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 33,28 milyar dolara, net kazancının ise 9,24 milyar dolardan (hisse başına 37 sent) 17,45 milyar dolara (hisse başına 70 sent) çıkmasını öngörüyor. Veri şirketi Zack'in tahminine göre ise toplam gelir yıllık bazda yüzde 81 artarak 32,8 milyar dolara, hisse başına kazanç ise yüzde 85 artarak 0,74 dolara ulaşması bekleniyor.

NVIDIA'NIN BÜYÜME HİKAYESİ

Nvidia'nın büyümesinin ardında yapay zeka çılgınlığı yer alıyor. Open AI'nin geliştirdiği ChatGPT'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte yapay zeka programları finans, eğitim, sanat, hizmet sektörü, bilişim ve insan kaynakları gibi birçok alanda kullanılmaya başlandı. Bu gelişmeler, Nvidia'nın büyümesini hızlandıran başlıca etmenlerden biri oldu.

HİSSELERDE BÜYÜK ARTIŞ

Nvidia, başlangıçta oyunlar için grafik çipleri üreten bir şirketken, şimdi yapay zekayı destekleyen işlemciler için çipler üretiyor. Şirketin hisseleri son beş yılda yüzde 2.700'ün üzerinde bir artış gösterirken, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 200 yükseldi. Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından ise Nvidia hisseleri yüzde 2,2 daha artarak şirketin değeri 3,65 trilyon dolara yükseldi ve Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük şirketi oldu.

YENİ BİR RALLİ BEKLENTİSİ

Trump'ın başkanlık seçimlerinin ardından teknoloji şirketlerinin hisseleri hafif satıcılı seyretse de Nvidia'nın çeyrek sonuçları, yeni bir ralli başlatabilir. Şirketin Nasdaq'taki piyasa değeri Salı günü 3,44 trilyon dolara ulaşırken, Apple'ın değeri ise 3,45 trilyon dolar oldu. Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın serveti ise 122 milyar dolar civarında.