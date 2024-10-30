O değerli madenin fiyatı değeri 1000 doları geçti! En büyük talep otomotiv sektöründen

Yayınlanma: 30.10.2024 - 09:39

Güncelleme: 30.10.2024 - 09:39

G7'nin Rus paladyumuna yönelik yaptırım listesine ekleme ihtimali fiyatları bir haftada yüzde 15 artırarak ons başına 1.200 dolar seviyesinin üzerine taşıdı. Değerli metaller arasında yatay seyreden paladyum, bu yaptırım endişesiyle hızlı bir yükseliş gösterdi. ABD'nin, Rus paladyum ve titanyumuna yönelik G7 ülkelerine yaptırım çağrısında bulunacağına dair haberler, paladyum fiyatlarını bir hafta içinde yüzde 15'in üzerinde artırdı.

RUSYA ARZIN YÜZDE 40'INI KONTROL EDİYOR

Küresel paladyum arzının yaklaşık yüzde 40'ını sağlayan Rusya, Norilsk firması aracılığıyla pazarda güçlü bir hakimiyete sahip. AB’nin paladyum ithalatının büyük kısmı Rusya’dan gelirken, ABD de Rus paladyumu almayı sürdürüyor. Bu durum, yaptırım endişeleriyle birlikte fiyatları son bir hafta içinde yüzde 20,5 artırarak ons başına 1.215 dolara yükseltti ve yaklaşık bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından bu yana düşüşte olan paladyum fiyatları, son gelişmelerle birlikte yüzde 11 artıya geçti.

UKRAYNA SAVAŞI PALADYUM FİYATLARINI YÜKSELTTİ

Paladyum fiyatları, Ukrayna'daki savaşın başlamasından kısa süre sonra rekor seviyeye ulaşmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında Rusya'nın alüminyum, bakır ve nikeline getirilen yaptırımların ardından paladyumda da ciddi yükseliş yaşanmıştı. Geçen ay, Rusya Devlet Başkanı Putin’in bazı metallere ihracat kısıtlaması getireceği tehdidi de paladyum fiyatlarını hareketlendirmişti. Konuyla ilgili uzmanlar, ABD’nin diğer G7 ülkelerini yaptırım uygulamaya ikna etmesinin zor olabileceğini belirtiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ TALEBİ CANLANDIRIYOR

Yaptırım endişelerinin yanı sıra elektrikli araç (EV) satışlarının yavaşlaması da fiyatlara destek sağlıyor. Paladyum tüketiminin yüzde 90’ını oto katalizör sektöründen gelen talep oluşturuyor ve bu talepte canlanma görülüyor.

Uzun vadede BEV geçişi paladyum talebini etkileyebilir Bataryalı elektrikli araçların (BEV) artan popülaritesi paladyuma olan talebi uzun vadede zayıflatabileceğinden, fiyatların uzun vadede baskı altında kalması bekleniyor. UBS analistlerine göre, paladyumun uzun vadeli fiyat performansı diğer kıymetli metallerin gerisinde kalabilir. Piyasada arz kesintisi nedeniyle kısa vadede oynaklık yaşanabileceği ifade ediliyor.

TİTANYUM SATIŞLARINA SINIRLAMA GÜNDEMDE

G7'nin yaptırım listesine alınması önerilen titanyum, çelik, alüminyum ve bakır gibi metallerin yanında alaşım bileşeni olarak pek çok sektörde kritik bir yere sahip. AB, özellikle havacılık sektöründe hâlâ Rusya'nın en büyük üreticisi VSMPO-AVISMA'nın titanyumuna bağımlı durumda. Hafif, dayanıklı ve yüksek erime noktasına sahip bu metal, havacılık sanayinde motor, iniş takımı ve gövde üretiminde kullanılıyor. Çin’de ise titanyumun kilogram fiyatı 43,5 yuan seviyesinde.