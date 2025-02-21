Ocak ayında düşük değerli madeni paralar tedavüle sunulmadı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:34

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar piyasaya sunulmadı. Bu dönemde 50 kuruşluk madeni paralardan 84 bin adet, 1 TL'lik paralardan 45 milyon 492 bin adet ve 5 TL'lik paralardan 16 milyon 853 bin adet tedavüle çıktı.

Ocak ayı itibarıyla, tedavüldeki 5 TL'lik madeni para sayısı 201 milyon 262 bin 807'ye, 1 TL'lik madeni para sayısı ise 4 milyar 354 milyon 747 bin 610'a ulaştı. 50 kuruşluk madeni paraların sayısı ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet olarak kaydedildi.

Toplamda tedavüldeki madeni para sayısı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adete yükseldi.