Ocak ayında düşük değerli madeni paralar tedavüle sunulmadı
Ocak ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük değerli madeni paraların tedavüle sunulmayacağını duyurdu. 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar bu dönemde piyasaya sürülmedi. Ancak, 50 kuruş, 1 TL ve 5 TL’lik madeni paralara ilişkin önemli bir artış yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paralar piyasaya sunulmadı. Bu dönemde 50 kuruşluk madeni paralardan 84 bin adet, 1 TL'lik paralardan 45 milyon 492 bin adet ve 5 TL'lik paralardan 16 milyon 853 bin adet tedavüle çıktı.
Ocak ayı itibarıyla, tedavüldeki 5 TL'lik madeni para sayısı 201 milyon 262 bin 807'ye, 1 TL'lik madeni para sayısı ise 4 milyar 354 milyon 747 bin 610'a ulaştı. 50 kuruşluk madeni paraların sayısı ise 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet olarak kaydedildi.
Toplamda tedavüldeki madeni para sayısı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adete yükseldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- Kongre öncesi dikkat çeken kulis
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- Fenerbahçe adını son 16'ya yazdırdı!