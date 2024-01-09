Peugeot'dan ocak ayı kampanyası: Faizsiz kredi imkânı...

Yayınlanma: 09.01.2024 - 12:43

Güncelleme: 09.01.2024 - 12:43

Peugeot'dan yapılan açıklamaya göre, marka SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde ocak ayına özel kredi seçenekleri sunuyor.

Peugeot 2008 ve E-2008 modelinde 165 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi fırsatı müşterileri beklerken, yeni 408'lerde ise 250 bin lira için 12 ay vadede faizsiz kredi imkânı bulunuyor.

Markanın hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve elektrikli E-308 modellerinde 150 bin lira için 12 ay vadeli faizsiz kredi avantajı sunuluyor.

SUV 3008'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler için Active Prime ve Allure donanımlarında 250 bin lira ve 12 ay vadede faizsiz finansman avantajı bulunurken, GT donanımında ise 300 bin liralık kredide 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor.

Peugeot SUV 5008'de sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin liralık kredilerde 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz geçerli oluyor. 208 modelini tercih edenler 90 bin liralık krediyi 12 ay vadeli ve faizsiz kullanabiliyor.

Şirket, yeni 508 modelini almak isteyen bireysel müşterilerine Allure donanımında 12 ay vadede 165 bin liralık faizsiz kredi avantajı sunarken, GT donanımlı versiyona 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faiz uygulanıyor. Rifter modeli, 135 bin liralık 12 ay vadeli ve faizsiz kredi avantajıyla müşterileri bekliyor.

Peugeot'nun ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van, 200 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.