Yayınlanma: 02.08.2023 - 10:53

Güncelleme: 02.08.2023 - 10:53

Eşinin ve babasını kaybeden kadınlar eşinden ve babasından kalan emekli aylıklarını nasıl alabileceklerini merak ediyor. "Dul ve yetim maaşı aynı anda alınabilir mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, Ölen kocadan ve babadan aynı anda emekli maaşı alınabilir mi? Hem babadan hem eşten emekli maaşı nasıl alınır, başvurusu nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

HEM BABADAN HEM EŞTEN EMEKLİ MAAŞI ALINIR MI?

Sosyal Güvenlik Kurumu eşi ölen bir kadının vefat eden eşi ve vefat eden babasından aynı anda iki ayrı maaş alabileceğini açıkladı.

SGK, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu’nun “Dul ve Yetim Aylıkları” hükümlerine ilişkin uygulamayı anlattı. Ölenin emekli maaşının, eş için yüzde 50’si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine yüzde 75’i, çocuklarla ana veya babanın her biri için de yüzde 25’i oranında bağlandığını açıkladı.

HEM BABADAN HEM EŞTEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELER?

“Ölenin aylık bağlanacak iki çocuğun bulunması halinde, bağlanacak aylığın toplam oranı yüzde 80 olarak belirlenmiş olup, dolayısıyla bu kapsamdaki çocukların her birine ölen emeklinin aylığının yüzde 40’ı esas alınarak aylık ödenmektedir.

Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölümü tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarına aylık bağlanır.

Bu kapsamda, kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için evli olmama şartı aranmakta olup, emeklinin vefat tarihinde evli olması nedeniyle aylık bağlanamayan kız çocukları daha sonra dul kalmaları veya boşanmaları halinde aylığa hak kazanabilmekteler, bu şekilde sonradan aylık bağlanması halinde ise diğer hak sahiplerinin aylıkları yeni duruma göre düzeltilmektedir.”

Yazıda, söz konusu kişilerin “4-a veya 4/b” kapsamındaki çalışmalarının veya bu sigortalılık statüleri esas alınarak emekli veya dul aylığı almalarının kendilerine yetim aylığı bağlanmasına da engel teşkil etmediği kaydedildi.

EŞİ ÖLEN BİR KADIN EVLEDİĞİNDE DUL MAAŞI DÜŞER Mİ?

Evlenme dolayısıyla aylığı kesilmiş olanlardan sonradan boşanan veya dul kalanların da eski aylıkları bağlanarak ödenir. Ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık bağlanmamış kız çocuklarından bilahare boşanan veya dul kalanlara da bu tarihleri takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

ÖLEN EŞİN VE BABANIN EMEKLİ MAAŞINI ALMAK İÇİN NEREYE BAŞVURMAK GEREKİR?

Babanın ve eşinin emekli maaşının alınabilmesi için kişilerin Sosyal Güvenlik Müdürlüklerine şahsi olarak başvuru yapmaları gereklidir. Babalarından ve eşlerinde kalan emekli maaşını alabilmek için sunulmuş olan koşulları yerine getirdiklerini kanıtlamalarından sonra, kişilere yetim ve dul aylığı bağlanır. Sunulmuş olan şartlar sağlandığı müddetçe yetim aylığı alınmaya devam edilebilir.