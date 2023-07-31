Kilo vermek isteyenler bu balonu yutuyor! Yutulabilir mide balonu nedir? Mide balonu nasıl çıkartılır, kimler kullanabilir?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 12:02

Güncelleme: 31.07.2023 - 12:02

Yapılan diyetlere, ameliyatlara ve kullanılan ilaçlara rağmen neden önlenemiyor? Değişen dünya şartlarında hareket alanımız kısıtlandı, hazır gıda tüketimi arttı, uyku kalitemiz azaldı ve en önemlisi kronik stres faktörleri olan geçim zorluğu, gelecek endişesi, savaşlar vs. katlanarak arttı. Tüm bunlar obezitenin ana kaynağını oluşturur. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salim Balin kilo vermek için başvurulan ve dünya genelinde kilo problemi çözdüğü söylenen yutulabilir mide balonu hakkında bilgi verdi. İşte, Yutulabilir mide balonu hakkında merak edilenler...

YUTULABİLİR MİDE BALONU NEDİR?

Hap şeklinde bir kapsülün içine yerleştirilmiş balonun ucunda çok ince bir kablo vasıtasıyla su içilerek mideye indirilir ve eş zamanlı sıvı ile şişirilerek balon şekline dönüşür toplam süresi 15 dakika olan bir işlem. Bu süreçte kişiye anestezi verilmez ve endoskopiye ihtiyaç yoktur. Balonun üretildiği ham madde çok yumuşak olduğu için şişirirken kişinin midesinin şeklini almaktadır. Klasik mide balonlarından ayıran en önemli özelliği işlem sonrası olabilecek bulantı, krampların daha az ve hafif geçmesidir.

MİDE BALONU YUTULDUKTAN SONRA NASIL ÇIKARTILIR?

Elipse mide balonu olarak da bilinen balonun yine konvansiyonel balonların aksine çıkartmaya gerek kalmadan eriyip sindirim sistemi yolu ile dışarı atılır. Bazen hedeflenen kiloya erken ulaşmış kişilerde veya balona karşı intolerns geliştiyse endoskopik olarak çıkartılabilmektedir.

YUTULABİLİR MİDE BALONUNU KİMLER KULLANAMAZ?

Kilo problemi yaşayan, daha önce mide ve bağırsak ameliyatı olmamış, midede yara ve ülseri olmayan 18-68 yaş arası kişilere mide balonu operasyonu yapılabilir.

NEDEN MİDE BALONU KULLANILIYOR?

Hızla akan zaman içinde insanlar kendilerini az uğraştırsak ve hızlı yanıt alacağı şeylere yöneliyor. Allurion yutulabilir mide balonu da anestezi ve endoskopi ihtiyacı olmadan yapıldığı için ve tekrar balonu çıkartmak gibi bir sorunla karşı karşıya kalmadıkları için yoğun tercih sebepleri arasına girdi. İşlemi yapılıp normal sosyal ve iş hayatına dönmek mümkün olmaktadır.

Obezite ya da kilo problemini hayatımızdan çıkartmanın yolu life-sitilimizde yapacağımız değişikliklerle mümkün olabilir. Düzenli egzersiz, sağlıklı besinleri doğru zamanda doğru şekilde tüketmek ayrıca kaliteli gece uykusu sağlığımızın ana ilkelerini oluşturmaktadır. Yutulabilir mide balonu ile yaşam tarzı değişikliği daha kolay yapılabilmektedir.