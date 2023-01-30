Oto kiralama sektörü 2022 raporu açıklandı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:20

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:20

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2022'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6.2 oranında artarak 783 bin 283 adede yükselmiş ve 2018 yılından bu yana en iyi yılını geçirmişti. Habertürk'te yer alan habere göre rakamlar, 2022'de satılan araçların yüzde 9'unun filolar tarafından alındığını ortaya koydu.

ELEKTRİKLİLER ARTIYOR

Renault yüzde 20.7 pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Renault’yu yüzde 15.0 ile Fiat, yüzde 10.7 ile Toyota ve yüzde 10.4 ile Volkswagen ve Ford takip etti.

Bu dönemde, sektörün araç parkının yüzde 49’u kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 27.8 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 12.8 pay aldı. 2018 yılı sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosundaki payı yüzde 2.9 olan hafif ticari araçların payı ise 2022 yılı sonunda yüzde 6.7’ye yükseldi.

Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının artmaya devam etmesi de dikkat çekti. Buna göre, sektörün araç parkının büyük bölümünü yüzde 55.7 ile dizel yakıtlı araçlar oluşturmayı sürdürürken, benzinli araçların payı yüzde 36.1’e, hibrit ve elektrikli araçların payı ise 8.2’ye çıktı.

TOKKDER raporuna göre, operasyonel kiralama sektöründeki gövde tipine göre araç oranlarında sedan liderliğini sürdürdü.

Bu kapsamda, sedan gövde tipine sahip araçlar yüzde 61.2 ile birinci sırada yer alırken, hatchback gövde tipine sahip araçlar yüzde 20.0 ile ikinci sırada geldi. SUV tipi araçlar ise yüzde 10.1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu araçları yüzde 1,2 ile station wagon gövde tipine sahip araçlar takip etti. Rapora göre, sektörün filosundaki araçların yüzde 65.2’sini otomatik vitese sahip araçlar oluşturdu.

'ARAÇLARA ERİŞİM ZORLAŞTI'

2022 yılına ilişkin sonuçları değerlendiren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Otomotiv pazarında arz talep dengesinin bozulması, 2022 yılında araç kiralama sektörünü de etkiledi. Hem kısa hem de uzun dönemli araç kiralamadaki talebe rağmen, tedarikte yaşanan aksaklıklar, araç kiralama şirketlerinin ihtiyaç duyduğu araçlara erişimini zorlaştırdı" dedi.

Ekici, sektörün büyüme potansiyeli olmasına rağmen, arzu edilen araç filosu büyüklüğüne ulaşamadığını da belirterek, "Tüm bu gelişmelere karşın, 2022 yılında operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında yüzde 2.8’lik bir büyüme gerçekleşti" şeklinde konuştu.