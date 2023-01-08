Opel’den elektrikli atağı

Yayınlanma: 08.01.2023 - 06:59

Güncelleme: 08.01.2023 - 06:59

Opel, 2023 yılında elektrikli modelleri ile öne çıkmaya hazırlanıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel’in 160. yıl dönümünü kutladığı 2022 yılında altıncı nesil yeni Astra öne çıktı.

Opel’in elektrikliye geçiş hamlesi hızla devam ederken yeni Opel Astra-e, markanın en önemli modeli oldu. Yeni Opel Astra-e’nin Avrupa’da ilkbahar, Türkiye’de ise yılın ikinci yarısında satışa sunulması hedefleniyor.

Mokka-e de daha güçlü motoru ve artırılmış elektrikli sürüş menzili ile Opel’in elektrikliye geçiş hamlesini desteklemeye devam ediyor.

Ayrıca 2023 yılı, markanın alt markası GSe için de önemli bir yıl olacak. Astra GSe, Astra Sports Tourer GSe ve Grandland GSe yakında Avrupa'da siparişe açılacak.

OPEL'İN RALLİ TUTKUSU

Opel elektrikli, sıfır emisyonlu ralli heyecanını da gelecek sezon devam ettirecek. Dünyanın ilk elektrikli ve tek markalı ralli kupası olan ADAC Opel e-Rally Cup, Opel Corsa-e Rally ile 2023’te üçüncü sezonuna girecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel’in tamamen elektrikli bir marka olma yolundaki geçişinin 2023 yılında da devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Müşterilerimiz özellikle dinamik GSe modellerimizden birine ilk kez oturduklarında veya yeni Astra-e ile ilk test sürüşlerinin keyfini çıkardıklarında bunu daha iyi anlayacaklar.

Ayrıca, yollara ve yarış pistlerine heyecan getiren elektrikli rallilere de devam ediyoruz.

Corsa-e, Astra-e, Mokka-e ve GSe, 2023 yılında daha da öne çıkan modellerimiz olacak.”