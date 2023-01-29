Opel'in yeni elektrikli modeli Astra GSe...

Yayınlanma: 29 Ocak 2023 - 15:25

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 10:06

Opel'in sportif elektrikli modeli yeni Astra GSe, 165 kW/225 HP gücünde şarj edilebilir hibrit motoru ve dikkat çeken tasarımıyla otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, yeni Opel Astra GSe, yeniden yollara çıkan efsanevi "GSe" kısaltmasını kullanan ilk Opel modellerinden biri olmasıyla dikkati çekiyor. Opel'in devam eden elektrikliye geçiş hamlesine uygun olarak, 3 harften oluşan kısaltma artık "Grand Sport electric" anlamına geliyor ve "Şimşek" logolu markanın dinamik, elektrikli modellerine yönelik yeni alt markasını temsil ediyor.

Yeni GSe modellerinde olması gerektiği gibi Astra Gse, 18” alaşım jantlar ve karakteristik GSe ön tampon ile yollara çıkıyor. GSe versiyonuna özel performans tipi koltuklar da bulunuyor. Opel Commodore GS/E ve Opel Monza GSE örneğinde olduğu gibi "Grand Sport Enjenksiyon" kelimelerinin kısaltması olurken, GSe artık Opel'in alt markası ve ürün gamının tepe noktasını oluşturuyor ve "Grand Sport electric" anlamına geliyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

4 silindirli ve 1.6 litre hacimli benzinli motor 133 kW/180 HP güç üretiyor. Benzinli motoru 81.2 kW/110 HP elektromotor destekliyor.

Böylece ortaya 165 kW/225 HP sistem gücü ve maksimum 360 Nm tork çıkıyor.

5 kapılı hatchback model 0’dan 100 km/s hıza 7.5 saniyede çıkıyor ve 235 km/s (Tamamen elektrikli 135 km/s) maksimum hıza ulaşıyor.

Bununla birlikte 12.4 kWs lityum-iyon batarya sayesinde Astra GSe, WLTP'ye göre yerel olarak 64 kilometreye kadar emisyonsuz yol katedebiliyor.

Yeni Astra GSe'de, 3.7 kW entegre şarj cihazı standart olarak geliyor. 22 kW duvara entegre şarj modülü ile yaklaşık 2 saatte tam şarj olabiliyor.

Amortisörler ise KONI FSD (Frequency Selective Damping) teknolojisine sahip. Bu teknoloji, düşük frekanslarda (gövde kontrolü) ve yüksek frekanslarda (süspansiyon kontrolü) farklı sönümleme karakteristikleri sağlıyor.

INTELLI-DRIVE 1.0

Astra GSe, standart olarak; araç, yaya ve bisikletli algılayabilen radar bazlı gelişmiş aktif acil frenleme sistemi, sürücü yorgunluk tespit sistemi, adaptif hız sabitleyici, gelişmiş trafik işareti tespit sistemi ile şerit ortalama özellikli aktif şerit takip sistemi, arka çapraz trafik uyarısı ve gelişmiş kör nokta uyarı sistemi özelliklerine sahip Intelli-Drive 1.0 sistemi ile yollara çıkıyor. Ön-arka park sensörü ve Intelli-Vision 360 çevre görüş kamerası manevra yaparken sürücüyü destekliyor.